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Дітей труїли трансжирами на Житомирщині

21 червня 2017, 15:00
Дітей труїли трансжирами на Житомирщині

У дитсадки та лікарні замість вершкового масла привозили суміш сполук на основі трансжирів. Як виявила прокуратура, відкриті торги на постачання масла до садочків, шкіл і дитячої лікарні виграла одна з бізнес-структур. Ділки працювали через фірму-посередника й закуповували псевдомасло у двох виробників на Рівненщині та Київщині. Експерти перевірили те, чим годували дітей під виглядом корисного продукту. Вміст жирів тваринного походження у зразках не перевищував і одного відсотка.

Нині працівники СБУ проводять обшуки в приміщеннях фігурантів справи, одразу в трьох областях. Вилучають сам фальсифікат, документи та техніку. Та мають з'ясувати, хто з чиновників був задіяний у схемі.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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