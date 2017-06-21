ДТП у Києві: авто ледь не зірвалось з кількаметрового урвища

Toyota Yaris рухалась із Південного мосту в напрямку вулиці Заболотного. Якоїсь миті водій іномарки не впорався з керуванням, автомобіль вилетів на газон, протаранив електроопору та перевернувся на бік - саме над урвищем.

В салоні спрацювали подушки безпеки, втім чоловік усе одно дістав численних травм. Щоправда, у шоковому стані йому вдалось самотужки вилізти із потрощеної машини. Зараз постраждалий водій у лікарні. Причину ж автопригоди з'ясовують правоохоронці.