Футбольних фанів підозрюють у крадіжці шоколаду

У центрі Києва до супермаркету вдерлися три десятки молодиків у чорних футболках. Деякі були в масках. У відділі із солодощами вони схопили шоколад і пішли геть! На вулиці на чоловіків уже чекали ще два десятки ласунів.

Поліція вивчає відео з камер спостереження. За однією з версій, пограбування скоїли футбольні фанати! Ті самі, що влаштували бійку на стадіоні "Олімпійський" під час матчу аматорів між харківським "Металістом" та Волочиським "Агро-бізнесом". Наприкінці матчу фани-харків'яни рушили до сектору вболівальників "Агро-бізнесу" та почали їх лупцювати.