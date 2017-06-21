Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Мауріньйо постане перед судом

Іспанська прокуратура звинувачує Мауріньйо в ухилянні від сплати податків на суму понад три мільйони євро. Йдеться про період з 2010 до 2013 року, коли Мауріньйо був наставником мадридського "Реалу". Судове засідання призначили на 31 липня.

Нагадаємо, аналогічні звинувачення у привласненні 14 з половиною мільйонів євро податківці висунули й проти форварда - Криштіану Роналду. Чотириразовий володар Золотого м'яча через скандал ладен навіть покинути "Реал". З-поміж клубів, які претендують на іменитого гравця, - "Манчестер Юнайтед", "Парі Сен-Жермен" і "Челсі".