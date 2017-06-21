Чоловік холоднокровно убив коханця дружини й заховав тіло в дивані

Кривава сімейна драма розігралася на Харківщині. Того вечора жінка проводила час за пляшкою із коханцем. З чоловіком вона мала намір розлучатися й завела нові стосунки. Але до оселі несподівано завітав "у гості" 37-річний господар і заскочив дружину з новим другом. Як стверджує сама жінка, чоловік дуже вдарив її по голові, і вона пішла в іншу кімнату, залишивши чоловіків з'ясовувати стосунки. А потім нічого не пам'ятає. Тим часом чоловік холоднокровно вбив коханця, тіло жертви запхав у диван, а сам - спокійно пішов геть! Убивцю розшукали швидко. Утім здаватися він наміру не мав і на очах правоохорнців перерізав собі горло!

Фактично справу розкрито, слідству треба лише з'ясувати деталі злочину та самогубства. Знайти знаряддя вбивства й переконатися, що дружина справді не причетна до загибелі коханця.