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Копи гнались за п'яним водієм і потрапили в ДТП

22 червня 2017, 00:12
Копи гнались за п'яним водієм і потрапили в ДТП

Масштабна ДТП у Києві: постраждали три людини, серед них - двоє поліцейських. Аварія сталася на вулиці Гетьмана. Автомобіль BMW тікав від поліції. Водій Mitsubishi, який рухався іншою смугою, побачив погоню й почав гальмувати. Але автомобіль занесло, й він зіткнувся з поліцейською машиною.

Внаслідок аварії постраждали двоє копів та кермувальник Mitsubishi. Зараз всі травмовані в лікарні. Попередньо відомо, що водій BMW був п'яним, тому й тікав. Остаточні ж деталі пригоди ще з'ясовують.

ДТП, свідок

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