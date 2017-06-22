Копи гнались за п'яним водієм і потрапили в ДТП

Масштабна ДТП у Києві: постраждали три людини, серед них - двоє поліцейських. Аварія сталася на вулиці Гетьмана. Автомобіль BMW тікав від поліції. Водій Mitsubishi, який рухався іншою смугою, побачив погоню й почав гальмувати. Але автомобіль занесло, й він зіткнувся з поліцейською машиною.

Внаслідок аварії постраждали двоє копів та кермувальник Mitsubishi. Зараз всі травмовані в лікарні. Попередньо відомо, що водій BMW був п'яним, тому й тікав. Остаточні ж деталі пригоди ще з'ясовують.