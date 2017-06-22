Заради популярності й лайків у Фейсбуці батько ледь не викинув маленького сина з 15 поверху!
22 червня 2017, 03:05
Віртуальна витівка мало не коштувала життя немовляті. Тримаючи за комір сорочки, тато буквально вивісив дитину з вікна. А в соцмережі під фото написав промовисте: "Впущу його, якщо не поставите тисячу лайків!"
Користувачі миттєво зреагували, повідомили поліцію. Автора поста затримали, а хлопчика забрали. З ним усе гаразд, але малюк дуже злякався. Чоловіка ж засудили до дворічного ув'язнення. Він розкаявся й назвав свій вчинок просто невдалим жартом.