Заради популярності й лайків у Фейсбуці батько ледь не викинув маленького сина з 15 поверху!

Віртуальна витівка мало не коштувала життя немовляті. Тримаючи за комір сорочки, тато буквально вивісив дитину з вікна. А в соцмережі під фото написав промовисте: "Впущу його, якщо не поставите тисячу лайків!"

Користувачі миттєво зреагували, повідомили поліцію. Автора поста затримали, а хлопчика забрали. З ним усе гаразд, але малюк дуже злякався. Чоловіка ж засудили до дворічного ув'язнення. Він розкаявся й назвав свій вчинок просто невдалим жартом.