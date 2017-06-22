Український Ан 132D презентували на авіашоу в Ле Бурже

Новий "Антонов", летюче авто і винищувачі-невидимки. П'ятдесят друга виставка авіації в Ле Бурже демонструє міць світового авіапрому. 130 літаків і гвинтокрилів зі 130 країн світу представили на майданчиках і в небі. Дійство розпочалося з шоу винищувачів.

Головні авіаконцерни - американський Boeing та європейський Airbus розраховують на багатомільйонні контракти. Boeing привіз в Ле Бурже новинку. На світову прем'єру прилетів і український Ан 132D. Серед військових літаків увага прикута до Lockheed Martin's F35A - винищувача-бомбардувальника, який називають невидимкою.

Перші 4 дні салон відкритий лише для фахівців та замовників. Далі - для широкого загалу.