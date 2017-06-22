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У Львові відбулася урядова нарада задля вирішення сміттєвої проблеми

22 червня 2017, 05:45
У Львові відбулася урядова нарада задля вирішення сміттєвої проблеми

Справжнє сміттєзвалище нині нагадує Львів. Непотребу, що лежить посеред вулиць, вже 10 тисяч тон. І сьогодні у місто приїхали урядовці. Говорили про тимчасовий полігон та про "сміттєвий меморандум", який чомусь не працює.

Мер Львова вкотре звинуватив уряд у сміттєвій блокаді. Запевнив, що вже кілька місяців особисто їздить по містах і домовляється про вивіз сміття, однак йому створюють штучні перешкоди у вирішення сміттєвої кризи.

Катастрофы, Общество, свідок, Служебные преступления

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