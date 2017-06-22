Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

В Україні запрацювала служба підтримки тих, хто кидає палити

22 червня 2017, 06:33
В Україні запрацювала служба підтримки тих, хто кидає палити

Кинути курити швидко, а головне - під пильним наглядом. Тепер це легко зробити українцям. Запрацювала служба підтримки для охочих позбутися шкідливої звички. Отримати підтримку можна безкоштовно від професіоналів телефоном або ж на спеціальному сайті.

Незважаючи на заборону тютюнокуріння у громадських місцях та реклами цигарок, рівень курців в Україні досить високий. Хоча проти Євросоюзу пачка сигарет українцю коштує дорожче, ніж європейцям. Якщо ж відмовитися від цього - можна заощадити більше 8 тисяч гривень на рік.

Здоровье, Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Суто англійські вбивства"
Серіал "Суто англійські вбивства"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab