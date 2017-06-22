В Україні запрацювала служба підтримки тих, хто кидає палити

Кинути курити швидко, а головне - під пильним наглядом. Тепер це легко зробити українцям. Запрацювала служба підтримки для охочих позбутися шкідливої звички. Отримати підтримку можна безкоштовно від професіоналів телефоном або ж на спеціальному сайті.

Незважаючи на заборону тютюнокуріння у громадських місцях та реклами цигарок, рівень курців в Україні досить високий. Хоча проти Євросоюзу пачка сигарет українцю коштує дорожче, ніж європейцям. Якщо ж відмовитися від цього - можна заощадити більше 8 тисяч гривень на рік.