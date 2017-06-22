Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 22 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Машина збила дитину на переході в Тернополі

22 червня 2017, 08:09
Машина збила дитину на переході в Тернополі

У Тернополі під колесами машини загинув трирічний хлопчик. Аварія сталася просто на пішохідному переході. Місцеві кажуть: водії тут ніколи не хочуть пропускати містян, саме тому і загинула дитина. Та ось у поліції вже є свідки, які стверджують, що винуватець аварії може бути не винним.

Поки що в поліції не квапляться з висновками щодо винуватця смертельної аварії. Допитують очевидців. І вже мають свідчення містян, які ніби бачили: хлопчик ішов тротуаром із мамою за руку. Але якоїсь миті вирвався й вибіг на дорогу, де й трагічно обірвалося його життя.

ДТП, Несчастные случаи, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Суто англійські вбивства"
Серіал "Суто англійські вбивства"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab