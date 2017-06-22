Машина збила дитину на переході в Тернополі

У Тернополі під колесами машини загинув трирічний хлопчик. Аварія сталася просто на пішохідному переході. Місцеві кажуть: водії тут ніколи не хочуть пропускати містян, саме тому і загинула дитина. Та ось у поліції вже є свідки, які стверджують, що винуватець аварії може бути не винним.



Поки що в поліції не квапляться з висновками щодо винуватця смертельної аварії. Допитують очевидців. І вже мають свідчення містян, які ніби бачили: хлопчик ішов тротуаром із мамою за руку. Але якоїсь миті вирвався й вибіг на дорогу, де й трагічно обірвалося його життя.