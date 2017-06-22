Первістку Принцеси Діани - 35 років

Британська королівська родина святкує 35-річчя Принца Вільяма. Урочистостей не влаштовують. Ювіляр провів день у родинному колі з дружиною та дітьми. Про секрети його популярності й чи може стати новим британським королем, як того бажає нація?



Відлік хвилин до народження первістка Діани й Чарльза рахувала вся Британія. Принц Вільям - перший спадкоємець трону, народжений поза межами палацу, в звичайній лондонській клініці. Всупереч традиціям і почестям Леді Ді виховувала його схожим на себе - простим і людяним.