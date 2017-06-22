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Липова алея в Ужгороді приваблює бджіл і туристів

22 червня 2017, 11:25
Липова алея в Ужгороді приваблює бджіл і туристів

Найдовша в Європі алея медоносної липи цвіте нині в Ужгороді. І щороку приваблює сотні туристів. Місцеві ж упевнені: пахучі дерева бачили ще динозаври, а під кожним із тих, що ростуть у місті, закопана капсула часу.

Нині липова алея в Ужгороді зберігає не лише згадки про динозаврів та семінаристів, але є найдовшою в Європі - простяглася на 2 кілометри і 200 метрів. Тут росте більше тисячі дерев чотирьох видів. Під липами радять ходити пішки, адже від них чудовий лікувальний аромат.

Прочее, свідок

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