Липова алея в Ужгороді приваблює бджіл і туристів

Найдовша в Європі алея медоносної липи цвіте нині в Ужгороді. І щороку приваблює сотні туристів. Місцеві ж упевнені: пахучі дерева бачили ще динозаври, а під кожним із тих, що ростуть у місті, закопана капсула часу.



Нині липова алея в Ужгороді зберігає не лише згадки про динозаврів та семінаристів, але є найдовшою в Європі - простяглася на 2 кілометри і 200 метрів. Тут росте більше тисячі дерев чотирьох видів. Під липами радять ходити пішки, адже від них чудовий лікувальний аромат.