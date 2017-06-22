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У столиці розшукують власника БМВ з литовськими номерами

22 червня 2017, 12:28
У столиці розшукують власника БМВ з литовськими номерами

Столичні правоохоронці розшукують водія БМВ з литовськими номерами, через якого сталося лобове зіткнення двох машин. Під час переслідування автомобіля-порушника патрульні виїхали на зустрічну і лобом у лоба зіткнулися із Міцубіші, що їхало назустріч.

Двоє копів і водій легковика постраждали. А от сам порушник утік. Згодом БМВ таки знайшли на одному з паркувальних майданчиків. В поліції припускають, що водій втікав, бо був нетверезий.

ДТП, Несчастные случаи, Помогите найти, свідок

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