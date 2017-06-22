У столиці розшукують власника БМВ з литовськими номерами

Столичні правоохоронці розшукують водія БМВ з литовськими номерами, через якого сталося лобове зіткнення двох машин. Під час переслідування автомобіля-порушника патрульні виїхали на зустрічну і лобом у лоба зіткнулися із Міцубіші, що їхало назустріч.

Двоє копів і водій легковика постраждали. А от сам порушник утік. Згодом БМВ таки знайшли на одному з паркувальних майданчиків. В поліції припускають, що водій втікав, бо був нетверезий.