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В Одесі відомі спортсмени вчинили криваву бійку

22 червня 2017, 13:33
В Одесі відомі спортсмени вчинили криваву бійку

В Одесі двоє спортсменів безжально відлупцювали шістьох перехожих. Просто так! Неадеквати почали кидатися на людей із металевим кийком і тротуарною плиткою, яку саме стелили на вулиці. Серед постраждалих і перехожі, і робітники-комунальники. Та найбільше постраждав охоронець житлового комплексу, який намагався зупинити агресивних чоловіків - йому проломили голову.

Нині нападники, а це Георгій Бузіашвілі та Ігор Задорожний - затримані. Вони професійно займаються тайським боксом, мають низку нагород. Проти порушників розпочате кримінальне провадження, а вже завтра суд обере їм міру запобіжного заходу.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Хулиганство

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