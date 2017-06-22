В Одесі відомі спортсмени вчинили криваву бійку

В Одесі двоє спортсменів безжально відлупцювали шістьох перехожих. Просто так! Неадеквати почали кидатися на людей із металевим кийком і тротуарною плиткою, яку саме стелили на вулиці. Серед постраждалих і перехожі, і робітники-комунальники. Та найбільше постраждав охоронець житлового комплексу, який намагався зупинити агресивних чоловіків - йому проломили голову.

Нині нападники, а це Георгій Бузіашвілі та Ігор Задорожний - затримані. Вони професійно займаються тайським боксом, мають низку нагород. Проти порушників розпочате кримінальне провадження, а вже завтра суд обере їм міру запобіжного заходу.