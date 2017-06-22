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13-річний хлопчик повісився на мотузці для білизни у Боярці під Києвом

22 червня 2017, 14:48
13-річний хлопчик повісився на мотузці для білизни у Боярці під Києвом

Тіло виявила мати, коли ввечері повернулася додому. Хлопець із дитинства займався спортом, зокрема тхеквондо. Сім'я, де він ріс, характеризується позитивно.

Зараз поліцейські з'ясовують причини, що штовхнули школяра на смертельний крок. За попередньою інформацією поліції, хлопець не був в інтернет-спільнотах, які пропагують смерть. За фактом загибелі дитини відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". З'ясовують усі обставини трагедії.

свідок, Убийства

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