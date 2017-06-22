Допоможіть врятувати 3-річного Вадима від жахливої недуги!

Із постійним, нестерпним болем живе 3-річний Вадим Богданов у Дніпрі. Хлопчик має рідкісну форму захворювання шкіри - синдром Нетертона. Шкіра червоніє, розпухає, мокне і, зрештою, злазить! У світовій практиці 135 випадків цього захворювання, і всі вони з народження, тобто придбаних випадків, як у Вадима, після півтора років або пізніше, не описується в світовій дерматології. Тобто Вадим - перша дитина з таким перебігом хвороби.

В Україні таке захворювання не лікують. Натомість це можуть зробити німецькі спеціалісти. Річний курс лікування за кордоном коштуватиме 58 тисяч євро. Значна частина цих грошей вже зібрана. До 27 червня, а саме цього дня родина Богданових має приїхати до Німеччини, потрібно знайти 10 тисяч євро! Рідні малюка дуже розраховують на допомогу глядачів "Свідка".

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