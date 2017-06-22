Небезпечну банду розбійників викрили в Одесі

Четверо зловмисників вдавали клієнтів, заманювали підприємців до багатоквартирних будинків, нападали та забирали цінності. Так, одному з постраждалих замовили встановлення телевізійного обладнання. Коли чоловік приїхав на місце, біля під'їзду його зустрів псевдозамовник. Він попросив майстра піднятися на шостий поверх, мовляв, там "зустріне дружина".

Але на чоловіка чекали двоє нападників із пістолетом та молотком. Погрожуючи застрелити, кілька разів вдарили по голові. Зірвали золотий ланцюжок та вихопили сумку, там було понад 20 тисяч гривень. Жертву кинули стікати кров'ю, а самі втекли. Проте - недалеко. Оперативники затримали їх менш, ніж за годину. Всі четверо - раніше засуджені.