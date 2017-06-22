Громадянку України жорстоко вбили в Польщі

Нещасну зв'язали і втопили у водоймі, прив'язавши до шиї каменя. Тіло 26-річної жінки, що родом із Волині, знайшли в ставку в селищі Бродзіца, це за 30 кілометрів від українського кордону. Заробітчанка там мешкала. Продавала цигарки. Через проблеми із законодавством - за інформацією волинських журналістів - змінила ім'я і прізвище.

Поляки затримали двох підозрюваних у скоєнні злочину. Це українці, один із яких має судимість. Співвітчизники підвозили молоду жінку на Батьківщину. У день смерті українка їхала попутним авто додому - на день народження донечки, якій виповнилося 5 років.

Якщо провину затриманих українців доведуть - за звіряче вбивство жінки їм загрожує 25 років за гратами.