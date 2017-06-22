У столичному Парку Слави вшанували пам'ять жертв війни

В Україні - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Німецький наступ почався вранці 22 червня 1941 року - рівно 76 років тому. В перші роки війни Радянський Союз був не в змозі протистояти ворогові і терпів поразку за поразкою.

Проте ціною мільйонів людських життів наступ вдалося зупинити. За підрахунками Інституту історії України, у роки війни загинули близько 10 мільйонів українців, які брали участь у бойових діях, та майже 13 мільйонів мирного населення.

Сьогодні по всій країні вшановують пам'ять загиблих. У столичному Парку Слави до "вічного вогню" ветерани із самого ранку несуть квіти, аби нагадати молодшому поколінню про страшні роки нашої історії.