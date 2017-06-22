У столичному Парку Слави вшанували пам'ять жертв війни
В Україні - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Німецький наступ почався вранці 22 червня 1941 року - рівно 76 років тому. В перші роки війни Радянський Союз був не в змозі протистояти ворогові і терпів поразку за поразкою.
Проте ціною мільйонів людських життів наступ вдалося зупинити. За підрахунками Інституту історії України, у роки війни загинули близько 10 мільйонів українців, які брали участь у бойових діях, та майже 13 мільйонів мирного населення.
Сьогодні по всій країні вшановують пам'ять загиблих. У столичному Парку Слави до "вічного вогню" ветерани із самого ранку несуть квіти, аби нагадати молодшому поколінню про страшні роки нашої історії.
1. В соответствии с тайными статьями Раппальского соглашения (подписано в 1922 г), «большевистский» СССР -- наперекор международным запретам! -- не только поставлял в Германию стратегические материалы, но и предоставил ей свою территорию для производства новых образцов боевой техники. А также подготовил для Вермахта 20 000 офицеров. В частности, Г. Гудериан, танки которого потом еле остановили под Тулой, учился воевать в СССР;
2. Вот что сказал, 28.09.1939 г., коммунист Й. В. Сталин, после того, как 03.09.1939 г. Великобритания и Франция, исполняя договоренности с Польшей, объявили войну Германии:
"Если Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии …";
3. В феврале 1940 г. СССР обязался 3. В феврале 1940 г. СССР обязался не только поставлять воюющей Германии стратегические материалы, но и покупать их для нее в третьих странах. И с весны 1940 по июнь 1941 г. Германия получила из СССР 1 млн. т. пшеницы, 900 тыс. т. нефтепродуктов, 185 тыс. т. марганцевой руды, 23 тыс. т. хромовой руды, 14 тыс. т. меди и большое количество других стратегических материалов. А еще СССР обеспечил немцам провоз через свою территорию значительного количества стратегических материалов из Юго-Восточной Азии. А поставленные СССР продукты питания позволили Гитлеру создать запасы продовольствия на случай войны.
4. после чего Германия, подготовленная коммунистами СССР к большой войне, напала и на СССР. Что стоило его гражданам и 27 млн. павших (в 1990 году официально была объявлена окончательная цифра), и -- десятилетия горя и лишений. За все – спасибо коммунистам В. Ленину и Й Сталину!
А началась -- в 1939 г. После того, как коммунист Й Сталин договорился с нацистом А. Гитлером о разделе Европы. 01.09.1939 Германия напала на Польшу, а 17.09.1939 напал на Польшу верный союзник гитлеровской Германии – СССР. А в честь совместной победы провели, 22.09.1939 г, в Бресте, парад Вермахта и РККА.
Но Правду о 2-й Мировой войне коммунисты – ВСЕГДА СКРЫВАЛИ! В т. ч. -- о более, чем 800 000 россиян, воевавших, вместе с Вермахтом, против Красной Армии. Это и Российская Освободительная армия, русского офицера-предателя А. Власова. И 15-й Донской казачий корпус СС Гельмута фон Паннвица. И Калмыцкая дивизия. И -- еще 16 российских воинских подразделений.
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. И о том, что начало, для украинцев, Второй Мировой было 01.09.1939. Когда немецкая авиация бомбила Львов, а 120 000 украинцев воевали с Вермахтом под знаменами Польши.
2. И о том, что больше всех, в относительном исчислении, в той войне погибло украинцев. Из 27 млн советских граждан, погибших во время второй мировой войны, 10 млн были украинцами. Как и 2,3 млн из 2,8 млн угнанных на принудительные работы в "третий рейх".
3. И о том, что первое Красное знамя над Рейхстагом водрузили, 30.04.1945 г., казах Р. Кошкарбаев и татарин Г. Булатов.