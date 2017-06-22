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У Росії люди знову масово отруїлися алкоголем

22 червня 2017, 21:16
У Росії люди знову масово отруїлися алкоголем

Одразу в двох областях через вживання метанолу невідомого походження загинули семеро людей, зокрема неповнолітні. В Підмосков'ї в лікарні Сергієвого Посаду померли двоє жінок і чоловік. Ще дев'ятеро людей - у реанімації. В Астраханській області лікарі борються за життя трьох підлітків.

За фактом отруєння проводять перевірки, а людей просять не вживати спиртне. Нагадаємо, востаннє масове отруєння настоянкою глоду в Росії, в грудні торік, призвело до загибелі вісімдесяти людей.

Здоровье, свідок

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