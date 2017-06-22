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В Одесі троє молодиків викрали та закатували до смерті турецького підприємця

22 червня 2017, 22:19
В Одесі троє молодиків викрали та закатували до смерті турецького підприємця

Зловмисники планували отримати від підприємця 60 тисяч доларів. Нелюди змогли вибити зі своєї жертви лише триста доларів і телефон. Коли ж зрозуміли, що більше нічим розжитися не зможуть - вивезли чоловіка за місто, холоднокровно вбили й закопали.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями про навмисне вбивство, викрадення людини, розбій та вимагання грошей. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Драки и насилие, Ограбления, свідок, Убийства

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Надо думать , прежде открывать в чужой стране бизнес . Такая же ситуация была когда то и в Турции , когда убили русского предпринимателя .
aziz 22.06.2017, 22:49 ответить

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