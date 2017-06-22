В Одесі троє молодиків викрали та закатували до смерті турецького підприємця

Зловмисники планували отримати від підприємця 60 тисяч доларів. Нелюди змогли вибити зі своєї жертви лише триста доларів і телефон. Коли ж зрозуміли, що більше нічим розжитися не зможуть - вивезли чоловіка за місто, холоднокровно вбили й закопали.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями про навмисне вбивство, викрадення людини, розбій та вимагання грошей. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.