13-річному школяреві саморобною вибухівкою відірвало три пальці

Сталося все на Львівщині, там підліток додумався просто у своїй кімнаті майструвати вибуховий пристрій! Нині 13-річний Юрко у лікарні, він ледве говорить, - під час вибуху скалки полетіли йому в обличчя, ледь не пошкодили око. На щастя, воно вціліло. Що саме майстрував, хлопець не зізнається. Лише радить іншим дітям не брати до рук небезпечні предмети.

З'ясовувати, що сталося, взялася поліція. За попередніми даними, школяр побачив рецепт вибухового пристрою в інтернеті і спробував відтворити в домашніх умовах. Однак опитати хлопця правоохоронці зможуть, коли той одужає.