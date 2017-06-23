Мешканці Балаклії досі не мають даху над головою

Просто неба, без вікон та навіть стін. Саме так живуть мешканці зруйнованої обстрілами Балаклії на Харківщині. Після маштабної пожежі на складах із боєприпасами минуло вже три місяці. Люди у відчаї. Кажуть, доводиться виживати в нелюдських умовах у розбитих будинках.



Влада назвала останній термін, коли гроші будуть - наступний вівторок. І люди знову погодилися ще трішки почекати. Будівельні бригади працюють мало не цілодобово, проте скрізь не встигають - пояснюють ремонтники.