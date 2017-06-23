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Школярі врятували бабусю з онукою на ставку під Києвом, один хлопчик загинув

23 червня 2017, 07:00
Школярі врятували бабусю з онукою на ставку під Києвом, один хлопчик загинув

На Київщині потонув четверокласник, який намагався врятувати семирічну дівчинку та її бабусю, що раптово пішли під воду під час купання. Тіло школяра шукали протягом двох годин водолази.

Трагедія сталася ось у цьому ставку. Бабуся з двома онучками прийшла купатися. Одна дівчинка лишилася на березі. Раптом жінка та мала почали тонути. Все бачив четвертокласник Ярослав. Він першим кинувся рятувати. Проте хлопчика й самого почало затягувати під воду.

Несчастные случаи, свідок

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