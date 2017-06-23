У Харкові рейдери напали на дитячу циркову студію

У Харкові люди в камуфляжі влаштували цирк - у цирку. І намагалися силоміць видворити на вулицю жінок та дітей - вихованців циркової студії. Постраждалі кажуть: історичну будівлю, де нині проходять тренування та репетиції, хочуть продати, бо розташована вона у престижному районі міста.



Педагоги та батьки впевнені: історична споруда Старого цирку нікого не цікавить. Напівзруйнована, без опалення та світла. А на таке попиту немає. Проте є великий шмат землі у престижному районі Харкова.