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У Харкові рейдери напали на дитячу циркову студію

23 червня 2017, 08:14
У Харкові рейдери напали на дитячу циркову студію

У Харкові люди в камуфляжі влаштували цирк - у цирку. І намагалися силоміць видворити на вулицю жінок та дітей - вихованців циркової студії. Постраждалі кажуть: історичну будівлю, де нині проходять тренування та репетиції, хочуть продати, бо розташована вона у престижному районі міста.

Педагоги та батьки впевнені: історична споруда Старого цирку нікого не цікавить. Напівзруйнована, без опалення та світла. А на таке попиту немає. Проте є великий шмат землі у престижному районі Харкова.

Драки и насилие, Общество, свідок, Хулиганство

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Ви ввели невірний захисний код
Росіяни обично впливають на мерів городів і на депутатів харькова обично підкуплюють, і потім розвалюють їхніми руками єкономіку і все що можна відібрати в людей вони відберуть треба гнати таких мерів і депутатів які продалися росіянам !!!А дітям в цьому цирку зробити ремонт і хай розвиваються немає де тітям розвиватися зовсім в україні і последне відберуть.СБУ І ПРЕЗИДЕНТ НЕ ОЧИСТИВ НАШУ ЗЕМЛЮ ВІД ЗРАДНИКІВ ВОНИ ДОСІ ПРИ ВЛАДІ.
прпр 23.06.2017, 08:40 ответить

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