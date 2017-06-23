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На Закарпатті селяни збунтувалися проти свавілля ромів

23 червня 2017, 09:16
На Закарпатті селяни збунтувалися проти свавілля ромів

На Закарпатті селяни бунтують проти агресивних ромів. Ті днями побили вікна в одному з будинків, а ще закидали камінням чоловіка та навіть пасажирський автобус. Люди бояться ходити поряд із табором і кажуть, що поліція ніяк не реагує на їхні звернення. Саме тому люди вдалися до кардинальних дій.

У когось роми крадуть городину, металеві домашні речі, в когось їхні коні повитоптували врожай, тож люди, аби звернути увагу правоохоронців, і вишли перекрити дорогу між селами Домбоками-Червеньовим.

Драки и насилие, Общество, свідок

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Пов’язати циганських баронів, притиснути їх за "аргументи" - іншого шляху нема! Бо люди самі почнуть "санітарний" відстріл. На циганів такого штибу ніякі закони не діють - це просто ДНО...
Андрій 23.06.2017, 09:38 ответить

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