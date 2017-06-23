На Закарпатті селяни збунтувалися проти свавілля ромів

На Закарпатті селяни бунтують проти агресивних ромів. Ті днями побили вікна в одному з будинків, а ще закидали камінням чоловіка та навіть пасажирський автобус. Люди бояться ходити поряд із табором і кажуть, що поліція ніяк не реагує на їхні звернення. Саме тому люди вдалися до кардинальних дій.



У когось роми крадуть городину, металеві домашні речі, в когось їхні коні повитоптували врожай, тож люди, аби звернути увагу правоохоронців, і вишли перекрити дорогу між селами Домбоками-Червеньовим.