На Вінничині з храму вкрали старовинні образи

Ікони 18 століття викрали з храму на Вінничині. Злочинці влізли до церкви через вікно, забрали три образи і так само втекли. Та перед цим навіть поставили на місце віконну раму. Правоохоронці розшукують і крадіїв, і святині. Та припускають, що працювали професіонали - на замовлення для приватної колекції.



Злодіям, якщо їх, звісно, розшукають, загрожуватиме до шести років заґратування. Та суд людський не такий страшнИй, як суд духовний - певен настоятель.