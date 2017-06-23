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На Вінничині з храму вкрали старовинні образи

23 червня 2017, 10:24
На Вінничині з храму вкрали старовинні образи

Ікони 18 століття викрали з храму на Вінничині. Злочинці влізли до церкви через вікно, забрали три образи і так само втекли. Та перед цим навіть поставили на місце віконну раму. Правоохоронці розшукують і крадіїв, і святині. Та припускають, що працювали професіонали - на замовлення для приватної колекції.

Злодіям, якщо їх, звісно, розшукають, загрожуватиме до шести років заґратування. Та суд людський не такий страшнИй, як суд духовний - певен настоятель.

Ограбления, свідок

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