Фітнес-блогерка з Франції загинула через вибух сифона для збитих вершків

Ємність для збитих вершків розірвалася просто в руках Ребекки Бюрґер, а частина дозатора вдарила її у груди. Через це в жінки стався серцевий напад, він і став причиною смерті. Тепер рідні загиблої моделі в її інстаграмі закликають не використовувати такі сифони вдома, щоб не стати жертвами несправних пристроїв.

Ребекка вела сторінку та відеоблог, у яких розповідала про подорожі, раціон і фізичні вправи. За її життям лише в інстаграмі стежили 160 тисяч користувачів.