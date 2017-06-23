Дмитрику необхідна пересадка кісткового мозку! Допоможіть врятувати малюка!

До трьох років це був цілком здоровий хлопчик, але кілька місяців тому в нього по всьому тілу раптом невідомо звідки почали з'являтися дивні синці. Вони довго проходили, він почав відчувати слабкість, швидко втомлюватися. Мати одразу вдарила на сполох і повела синочка на медичне обстеження.

Та коли здали аналізи, лікарі приголомшили діагнозом. Апластична анемія - це хвороба, за якої кістковий мозок не виробляє клітин крові. Через це в пацієнта майже зникає імунітет. У рідному селищі на Чернігівщині медики не давали дитині жодних шансів, тож півроку тому мати спакувала речі і приїхала до Києва в дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит. Відтоді домівкою для Дмитрика стала лікарняна палата.

Врятувати життя хлопчикові може пересадка кісткового мозку. Проте ніхто з родичів як донор не підійшов. Трансплантацію від сумісного несімейного донора в Україні не роблять, тому що у нас в державі немає регістра донорів кісткового мозку.

Зробити операцію погодилися в Іспанії. Проте сума - понад 200 тисяч євро - просто недосяжна для одинокої матері. Аби зібрати бодай якісь кошти, родина витратила всі заощадження. Потрібно терміново зібрати ще 191 тисячу євро.

Рідні Дмитрика дуже сподіваються на допомогу всіх небайдужих!

Реквізити для допомоги:

Номер картки: 5457 0822 3257 8935

(097) 947-88-43 - мати, Людмила



