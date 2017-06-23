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В Австралії жінка-депутат погодувала доньку груддю просто під час промови в парламенті

23 червня 2017, 14:39
В Австралії жінка-депутат погодувала доньку груддю просто під час промови в парламенті

Немовля перервало засідання гучним криком, бо захотіло їсти. І мама-сенатор без вагань втамувала апетит крихітки. Таке не заборонено регламентом.

Ларісса Вотерс, до речі, не вперше приходить на роботу з немовлям. Багато користувачів у мережі схвалюють сміливий крок австралійки. Адже сучасні мами часто відмовляються від декрету на користь кар'єри. Тим паче у світі панує практика вільного годування малюків груддю в громадських місцях. І навіть влаштовуються масові флешмоби виявів материнства.

Несчастные случаи, Общество, Прочее, свідок

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