У США запроваджують режим надзвичайного стану: є перші жертви шторму Сінді

Нищівний шторм Сінді вирує в Сполучених Штатах Америки. Там запроваджують режим надзвичайного стану, бо вже є перші жертви стихії, зокрема, 10-річний хлопчик. Його вбила величезна колода, яку винесло з океану.

У полоні стихії - Луїзіана, Міссісіпі й Алабама. На шляху - Техас і Флорида. З Мексиканської затоки Сінді просувається далі на захід. У Новому Орлеані зачинені школи, дитсадки, перекриті дороги. На допомогу прибула армія, катери й гелікоптери.