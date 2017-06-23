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У США запроваджують режим надзвичайного стану: є перші жертви шторму Сінді

23 червня 2017, 15:34
У США запроваджують режим надзвичайного стану: є перші жертви шторму Сінді

Нищівний шторм Сінді вирує в Сполучених Штатах Америки. Там запроваджують режим надзвичайного стану, бо вже є перші жертви стихії, зокрема, 10-річний хлопчик. Його вбила величезна колода, яку винесло з океану.

У полоні стихії - Луїзіана, Міссісіпі й Алабама. На шляху - Техас і Флорида. З Мексиканської затоки Сінді просувається далі на захід. У Новому Орлеані зачинені школи, дитсадки, перекриті дороги. На допомогу прибула армія, катери й гелікоптери.

Катастрофы, свідок

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