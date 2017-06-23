Ігоря Гужву - головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" - затримали силовики

Ігоря Гужву підозрюють у вимаганні грошей у політика за нібито неоприлюднення компромату. З обшуком до офісу "Страна.ua" силовики прийшли вчора близько дев'ятої вечора. Журналісти редакції одразу повідомили про це в соцмережах та на сайті видання. Мовляв, правоохоронці вибили двері, заблокували вхід та оголосили про проведення слідчих дій.

У будівлю спочатку нікого не пускали. Навіть адвокатів. У прокуратурі та поліції кажуть: редактору інтернет-видання і його помічнику готують повідомлення про підозру.