На честь 128-го дня народження Анни Ахматової у Києві відкрили пам'ятник поетесі

Сьогодні в Києві вшанували відому на весь світ, талановиту Анну Ахматову. На честь її 128-го дня народження у столиці урочисто відкрили пам'ятник поетесі! Скульптори працювали над монументом довгі два роки. Сам меморіал бронзовий, його висота - понад чотири метри, а вага - аж 600 кілограмів. Побачити унікальну скульптуру кияни та гості міста зможуть у Маріїнському парку.

Нагадаємо, Анна Ахматова мешкала у столиці України більше шести років і навіть присвятила місту кілька своїх віршів. А найбільше поетеса любила саме Маріїнський парк, який в ту пору називали "Царським". Відкриття монумента, до слова, було приватною ініціативою. Її підтримав телеканал "Інтер".