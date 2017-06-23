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На честь 128-го дня народження Анни Ахматової у Києві відкрили пам'ятник поетесі

23 червня 2017, 17:31
На честь 128-го дня народження Анни Ахматової у Києві відкрили пам'ятник поетесі

Сьогодні в Києві вшанували відому на весь світ, талановиту Анну Ахматову. На честь її 128-го дня народження у столиці урочисто відкрили пам'ятник поетесі! Скульптори працювали над монументом довгі два роки. Сам меморіал бронзовий, його висота - понад чотири метри, а вага - аж 600 кілограмів. Побачити унікальну скульптуру кияни та гості міста зможуть у Маріїнському парку.

Нагадаємо, Анна Ахматова мешкала у столиці України більше шести років і навіть присвятила місту кілька своїх віршів. А найбільше поетеса любила саме Маріїнський парк, який в ту пору називали "Царським". Відкриття монумента, до слова, було приватною ініціативою. Її підтримав телеканал "Інтер".

Общество, свідок

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В надписи ошибка - надо "ВЕЛИКИЙ ПОЕТ НАВІКИ"
Воффка 23.06.2017, 18:08 ответить
Й не забуваємо, що дівоче прізвище - Горенко.
Патріот 23.06.2017, 18:15 ответить
А Янукович будет присутствовать?
Игнат 23.06.2017, 17:55 ответить

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