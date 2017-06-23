Потужний вибух у центрі Києва: підірвали позашляховик з бізнесменом

На перехресті вулиць Тургенєвської та Полтавської рвонув позашляховик "Тоyоtа" з севастопольською реєстрацією, щойно водій сів у машину. Бомба ймовірно була прикріплена під його сидінням. За словами очевидців, за кермом був бізнесмен. Внаслідок вибуху він дістав поранення ніг, його терміново ушпиталили.

Крім позашляховика, вибухова хвиля пошкодила припарковані поряд машини та фасади будівель. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство". Винуватцю загрожує позбавлення волі до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.