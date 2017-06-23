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Деталі убивства у центрі столиці біля Золотих воріт

23 червня 2017, 19:26
Деталі убивства у центрі столиці біля Золотих воріт

Чоловік, якого вбили на очах у сотень киян у центрі столиці біля Золотих воріт, - колишній військовий Сергій Олійник. Він заступився за свого сина, який грав на синтезаторі у скверику біля метро "Золоті ворота". Один із мешканців будинку поряд вимагав припинити гру, погрожував фізичною розправою. Чоловіки почали голосно сперечатися. Та раптом нападник витягнув ножа та завдав два поранення в живіт і груди. Чоловік помер на місці.

Убивцю вже затримали, ним виявився 58-річний пенсіонер, у якого вдома знайшли ножа зі слідами крові.

свідок, Убийства

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