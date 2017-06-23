Більшість аферистів вправно розкручують своїх жертв, перебуваючи за ґратами

Найпоширеніша сьогодні схема телефонного шахрайства - це спроба дізнатися дані вашої банківської картки, кажуть у Кіберполіції. Схема доволі проста. Перший шахрай телефонує людині, що продає товар на сайті оголошень. Просить номер картки для перерахунку грошей. Далі покупцю телефонують нібито з кол-центру банку й повідомляють, що платіж заблоковано, тож треба туди приїхати або розблокувати картку дистанційно, назвавши термін її дії та три цифри на зворотному боці. Щойно ви їх повідомляєте, гроші з вашого рахунку щезають миттєво.

90 відсотків таких дзвінків надходять із місць позбавлення волі. І, зазвичай, у схемі задіяні не одна-дві особи, а група людей по той бік ґрат. Йдеться про десятки, а то й сотні тисяч гривень на день! Лише уявіть, одна з таких злочинних груп, що затримали нещодавно, навіть мала власний відділ маркетингу, який вивчав ринок оголошень задля більш ефективних оборудок, каже експерт.