Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 23 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Більшість аферистів вправно розкручують своїх жертв, перебуваючи за ґратами

23 червня 2017, 21:31
Більшість аферистів вправно розкручують своїх жертв, перебуваючи за ґратами

Найпоширеніша сьогодні схема телефонного шахрайства - це спроба дізнатися дані вашої банківської картки, кажуть у Кіберполіції. Схема доволі проста. Перший шахрай телефонує людині, що продає товар на сайті оголошень. Просить номер картки для перерахунку грошей. Далі покупцю телефонують нібито з кол-центру банку й повідомляють, що платіж заблоковано, тож треба туди приїхати або розблокувати картку дистанційно, назвавши термін її дії та три цифри на зворотному боці. Щойно ви їх повідомляєте, гроші з вашого рахунку щезають миттєво.

90 відсотків таких дзвінків надходять із місць позбавлення волі. І, зазвичай, у схемі задіяні не одна-дві особи, а група людей по той бік ґрат. Йдеться про десятки, а то й сотні тисяч гривень на день! Лише уявіть, одна з таких злочинних груп, що затримали нещодавно, навіть мала власний відділ маркетингу, який вивчав ринок оголошень задля більш ефективних оборудок, каже експерт.

Аферы, Ограбления, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Гаваї 5.0 - 6"
Серіал "Гаваї 5.0 - 6"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab