Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 24 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Подробиці справи Гужви

24 червня 2017, 07:36
Подробиці справи Гужви

Генпрокуратура готується оголосити про підозру головному редактору "Страна.UA" Ігорю Гужві. Після цього суд має обрати йому запобіжний захід. Нагадаю, журналіста затримали цієї ночі, а в редакції інтернет-видання провели обшук. У прокуратурі кажуть: Гужва вимагав 10 тисяч доларів у нардепа. Затриманий же твердить: справа сфабрикована.

Доречі, Україна нині на 102 сходинці в рейтингу свободи слова із 180 країн. Поряд Непал та Ґвінея. Це на 5 позицій вище, ніж торік. "Репортери без кордонів" кажуть, що атаки на журналістську свободу в Україні постійно збільшуються.

Аферы, Общество, свідок, Служебные преступления, Суды

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab