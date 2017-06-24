Подробиці справи Гужви

Генпрокуратура готується оголосити про підозру головному редактору "Страна.UA" Ігорю Гужві. Після цього суд має обрати йому запобіжний захід. Нагадаю, журналіста затримали цієї ночі, а в редакції інтернет-видання провели обшук. У прокуратурі кажуть: Гужва вимагав 10 тисяч доларів у нардепа. Затриманий же твердить: справа сфабрикована.



Доречі, Україна нині на 102 сходинці в рейтингу свободи слова із 180 країн. Поряд Непал та Ґвінея. Це на 5 позицій вище, ніж торік. "Репортери без кордонів" кажуть, що атаки на журналістську свободу в Україні постійно збільшуються.