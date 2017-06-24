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Нові подробиці справи шеф-редактора "Страна.UA"

24 червня 2017, 22:17
Нові подробиці справи шеф-редактора "Страна.UA"

Ігоря Гужву взяли під варту з альтернативою внесення застави у 544 тисячі гривень. Таке рішення ухвалив Шевченківський суд столиці. Головного редактора інтернет-видання "Страна.UA" звинувачують у вимаганні грошей у нардепа.

Незадоволені рішенням суду лишилися прокурори. Вони розказали, що, можливо, подаватимуть апеляцію та проситимуть збільшити суму застави для І. Гужви.

Сьогодні також обрали запобіжний захід Антонові Філіпковському, який у справі фігурує як посередник. Його посадили під домашній арешт, адже за словами прокурора, він ніби-то почав співпрацювати зі слідством.

Общество, свідок, Служебные преступления, Суды

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