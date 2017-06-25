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У Києві оштрафували альпіністів-екстремалів

25 червня 2017, 01:55
У Києві оштрафували альпіністів-екстремалів

У Києві альпіністи влаштували небезпечне шоу для перехожих на недобудованому Подільському мосту. Чоловіки видерлися на арку переправи. Зробили отвори у металевій конструкції для кріплення та розтягнули канати. А потім, наче еквілібристи, намагалися по ньому ходити.

Тренування екстремалів на висоті у 70 метрів зафільмували свідки. Вони викликали поліцію. Патрульні врешті виписали сміливцям штраф, а містобудівна компанія визначить, на яку суму альпіністи наробили незаконних отворів.

Прочее, свідок

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