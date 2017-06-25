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Заблукалого трирічного грибника врятували на Вінничині

25 червня 2017, 09:41
Заблукалого трирічного грибника врятували на Вінничині

Великий переполох у невеличкому селі. На Вінниччині трирічний малюк так захопився збиранням грибів у лісі, що загубив власних батьків. На пошук дитини кинулися сотні людей  та ледь не увесь особовий склад поліції.

Зрештою маленького втікача знайшов Ярослав. Аж за три кілометри, на іншому боці лісу. Поліцейський і досі не стримує посмішки від зустрічі із трирічним мандрівником. Каже: замість переляку в малого на обличчі було розчарування, бо не встиг назбирати грибів…

Несчастные случаи, свідок

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