На Донеччині триває пошук шестирічної дівчинки

На Донеччині досі тривають пошуки шестирічної Аліни Васютиної. Дівчинка у понеділок вдень пішла по морозиво до крамниці та зникла. Останньою її бачила саме продавчиня. Проте, куди пішла дитина далі - невідомо.

Зниклу шукають як з землі, так і з неба - задіяли навіть квадрокоптер. Правоохоронці вздовж і впоперек обійшли все місто та територію навколо нього, опитали всіх мешканців, але поки жодних зачіпок. Нині увесь Гірняк обклеєний фотографіями зниклої Аліни, інформацією про неї та куди слід звертатися, якщо хтось побачить дівчинку.