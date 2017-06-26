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Пошуки 6-річної Аліни Васютиної на Донеччині тривають вже тиждень

26 червня 2017, 17:23
Пошуки 6-річної Аліни Васютиної на Донеччині тривають вже тиждень

Минулого понеділка дівчинка пішла по морозиво до крамниці і зникла. Останньою її бачила саме продавчиня. Куди поділася мала - невідомо. Зниклу шукають, як із землі, так і з неба - задіяли навіть квадрокоптер. Правоохоронці обійшли все місто Гірняк та територію навколо, опитали всіх жителів, та жодних зачіпок так і не знайшли.

Нині повсюди фотографії та інформація про зниклу Аліну. До пошуків долучилися копи з інших районів області, рятувальники та всі містяни Гірняка. У місті створили оперативний штаб, який координує кожну групу пошуковців.

Помогите найти, свідок

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