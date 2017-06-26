Суд обрав запобіжний захід для Ігоря Гужви

Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва - у Лук'янівському СІЗО. Його підозрюють у вимаганні грошей за те, щоб не друкувати компрометаційний матеріал на нардепа-радикала Дмитра Линька. Сам він усі звинувачення відкидає. Проте суд обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, головного редактора інтернет-видання Ігоря Гужву затримали 22 червня і провели обшуки в офісі видання. Тоді ж представники Національної спілки журналістів назвали ситуацію надзвичайною і закликали силовиків якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень.