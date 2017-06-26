В Україні значно подорожчає хліб

Ціни на хліб підвищать аж на 30 відсотків протягом наступних півроку. І торкнеться це не лише приватних пекарень, а й великих заводів по всій Україні. Проте - чому? Найчастіше виробники йдуть на такі кроки через неврожай зернових. Та аграрії запевняють - пшениці на полях достатньо.

Аналітики пояснюють, ціна на продукт залежить не лише від сировини. Це лише трохи більше третини від вартості. Ще п'ята частина йде на податки, майже стільки ж - на зарплатню співробітникам, 11 відсотків - це оплата електрики та газопостачання. І лише невелика частка - трохи більше десятини - чистий прибуток виробника.