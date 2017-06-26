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Вражаюча ДТП: 20-річний хлопець не зупинився навіть тоді, коли його авто почало розпадатися на частини

26 червня 2017, 20:24
Вражаюча ДТП: 20-річний хлопець не зупинився навіть тоді, коли його авто почало розпадатися на частини

Київ. Кільцева дорога неподалік виїзду з міста. Порушуючи усі правила, із шаленою швидкістю між машинами маневрує чорний легковик. Та вже за кількасот метрів водій не впорався з кермуванням і його занесло в зелену зону. Машину добряче підкинуло, коли та наїхала на бордюр. Дивом оминувши густо насаджені дерева, легковик влетів в електроопору. Але й це не зупинило любителя швидкості. Врешті, припаркувався автомобіль у кюветі. Від легковика відвалилися запчастини, які пошкодили ще кілька машин.

Оформлення протоколу минуло теж не спокійно. До понівеченого автомобіля підійшов батько водія, який почав кидатися на поліцейських. Після бурхливого з'ясування стосунків батько все ж поїхав, аби навідати сина в лікарні. Тим часом правоохоронці розбираються, чи не був водій шаленого легковика напідпитку.

ДТП, свідок

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