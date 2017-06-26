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На Волині священика з дружиною виселили з хати, а дітей залишили

26 червня 2017, 22:49
На Волині священика з дружиною виселили з хати, а дітей залишили

На Волині хочуть відібрати дітей у священика Української православної церкви. Спочатку забрали парафію, а тепер ще й хату. І все вирішив суд. А ось прихильники Київського патріархату намагаються вижити з волинського села отця Ростислава.

Згідно із законом, неповнолітніх заборонено виселяти з житла без надання альтернативного.  Вочевидь, у такий дивний спосіб суд розв'язав проблему - дітей залишив у помешканні, а батьків - ні!

Общество, свідок

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треба звернутись до юристів.
леонід 26.06.2017, 23:22 ответить

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