На Волині священика з дружиною виселили з хати, а дітей залишили

На Волині хочуть відібрати дітей у священика Української православної церкви. Спочатку забрали парафію, а тепер ще й хату. І все вирішив суд. А ось прихильники Київського патріархату намагаються вижити з волинського села отця Ростислава.



Згідно із законом, неповнолітніх заборонено виселяти з житла без надання альтернативного. Вочевидь, у такий дивний спосіб суд розв'язав проблему - дітей залишив у помешканні, а батьків - ні!