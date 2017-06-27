Поттеріана святкує двадцятиріччя

Сьогодні виповнюється 20 років із дня виходу першої книги про Гаррі Поттера - "Гаррі Поттер і філософський камінь". Її написала Джоан Роулінг на початку 90-х років. Протягом цих двох десятилітть мільйони фанатів зі всього світу переживали та раділи разом із Гаррі Поттером та його найліпшими друзями - Роном Візлі та Герміоною Грейнджер.



Через 20 років після появи Гаррі Поттера його шанувальники все ще намагаються потрапити в Гогвардс з магічної платформи в Кінгс Кросс - залізничного вокзалу в північно-східній частині Лондона.