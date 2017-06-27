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У Вінниці побралися мешканці інтернату для старих

27 червня 2017, 05:35
У Вінниці побралися мешканці інтернату для старих

Молодята в сімдесят. У Вінниці двоє сивочолих пенсіонерів побралися просто в стінах будинку-інтернату. Вони закохалися з першого погляду, й уже за рік Ганна почула від Леоніда пропозицію руки й серця. Чи не пізно - зустріти долю аж на восьмому десятку?

Обидвох, кажуть, добряче потріпала доля. Леонід доволі рано став удівцем, потім жив у громадянському шлюбі, але не склалося, тож вирішив перебратися до інтернату. Так само й пані Ганна. Жінка була заміжня, але розлучилася. Від шлюбу в неї - дорослий син. Але віри в кохання, каже, не втратила. Саме тому й не змогла відмовити Леоніду.

свідок, Секс и чувства

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