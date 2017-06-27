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Володимир Етуш потрапив до лікарні

27 червня 2017, 08:19
Володимир Етуш потрапив до лікарні

Актора Володимира Етуша шпиталізували в реанімацію імені Скліфосовського. Раніше у театрі Вахтангова розповіли, що артист отримав травму спинного мозку - впав зі сходів.

У театрі вже скасували спектакль "Бенефіс", який повинен був відбутися завтра. Володимир Етуш в травні відзначив 95-річний ювілей. Найбільшу популярність йому принесли комедійні ролі у фільмах Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка", "12 стільців" і "Іван Васильович змінює професію".

Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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