Володимир Етуш потрапив до лікарні

Актора Володимира Етуша шпиталізували в реанімацію імені Скліфосовського. Раніше у театрі Вахтангова розповіли, що артист отримав травму спинного мозку - впав зі сходів.

У театрі вже скасували спектакль "Бенефіс", який повинен був відбутися завтра. Володимир Етуш в травні відзначив 95-річний ювілей. Найбільшу популярність йому принесли комедійні ролі у фільмах Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка", "12 стільців" і "Іван Васильович змінює професію".